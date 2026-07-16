Atletica oggi in tv Europei U18 2026 | orari 16 luglio programma streaming italiani in gara

Oggi si apre la prima giornata degli Europei U18 di atletica, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti. La manifestazione si svolge il 16 luglio e prevede diverse gare, con gli italiani in gara. La giornata sarà trasmessa in streaming e in diretta televisiva, con orari e programmi specifici. Le competizioni si concentrano su varie discipline tra cui velocità, salti e lanci, con atleti under 18 provenienti da tutta Europa.

Tutto pronto per la giornata d’apertura dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2026, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti. Quest’oggi verrà assegnato un solo titolo, nei 3000 metri maschili, ma saranno tanti gli allievi azzurri che faranno il loro debutto nella rassegna continentale di casa tra qualificazioni e batterie in vista dei prossimi giorni. Sono ben 26 gli italiani impegnati oggi, tra cui la stella Kelly Doualla che comincerà il suo cammino nei 100 metri da primatista europea under 18 e favorita d’obbligo per la medaglia d’oro. Primo test anche per altre potenziali carte da podio tra cui la mezzofondista Yasmine Lazouzi nei 2000 siepi, l’astista Gabriele Belardi ed i quattrocentisti Micol Candidi e Nicolò Borelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Rieti 2026: dietro le quinte degli Europei U18. Toto Panzini

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