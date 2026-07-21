I Campionati Italiani di atletica 2026 si terranno a Firenze il weekend del 25 e 26 luglio. La manifestazione si svolgerà durante un fine settimana e rappresenta una fase preparatoria per gli Europei, programmati dal 10 al 16 agosto. Le date e gli orari delle gare saranno comunicati, così come le modalità di visione in televisione e streaming. La competizione coinvolgerà atleti italiani in varie discipline dell’atletica leggera.

I Campionati Italiani di atletica 2026 si disputeranno a Firenze nel weekend del 25-26 luglio. La rassegna tricolore rappresenterà una fondamentale tappa di passaggio in vista degli Europei, che andranno in scena dal 10 al 16 agosto. Dopo la conclusione dell’evento nel capoluogo toscano, infatti, mancheranno soltanto un paio di settimane all’appuntamento più importante di questa stagione e le grandi stelle dovranno ormai essere al massimo della forma per essere protagoniste a Birmingham. Sono annunciate diversi volti simbolo del movimento tricolore, tra cui spiccano Marcell Jacobs (100 metri, dopo aver corso in 9.96 a Parigi e in 9.67 ventoso a Eisenstadt), Leonardo Fabbri (che ha gettato il peso a 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calendario Campionati Italiani atletica 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming

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Campionati italiani Assoluti 2026 senior IV

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