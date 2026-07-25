Durante la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di atletica allo Stadio Ridolfi di Firenze, sono stati assegnati tredici titoli individuali. Tra i risultati più rilevanti, il salto in alto di Diaz, che ha ottenuto un volo impressionante, e la vittoria di Jacobs sui 100 metri, arrivata con un margine di pochi decimi. Fabbri si è distinto nelle gare di mezzofondo, mentre Saraceni si è confermato come giovane promessa. Battocletti ha partecipato con successo, confermando la sua condizione atletica.

Allo Stadio Ridolfi di Firenze è andata in scena la prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, con l’assegnazione di tredici titoli individuali. La rassegna tricolore assume una valenza non indifferente, visto che si sta avvicinando a passi veloci agli Europei, in programma a Birmingham (Gran Bretagna) dal 10 al 16 agosto. A infiammare la giornata nel capoluogo toscano è stato Andy Diaz, autore del nuovo record italiano di salto triplo (17.87 metri, ritocca la sua world lead). Marcell Jacobs ha vinto sui 100 metri in 10.12 con un brivido in partenza, Leonardo Fabbri ha prevalso nel getto del peso con una spallata da... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Atletica, Diaz volo imperiale. Jacobs vince col brivido ai Campionati Italiani, Fabbri gladiatorio, Saraceni è futuro, Battocletti ok

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