Lunedì l’Atalanta di Sarri si raduna a ranghi ridotti | il via con i test attesa per il nuovo staff

Lunedì mattina, i giocatori e il nuovo staff dell’Atalanta si sono ritrovati al centro Bortolotti per l’avvio della stagione 202627. La squadra si è radunata con un numero ridotto di atleti, alcuni giorni prima rispetto alle abitudini degli anni precedenti. La sessione ha incluso i primi test fisici e la presentazione del nuovo staff tecnico, che ha preso servizio in anticipo rispetto alle stagioni passate.

A ranghi ridotti e con qualche giorno d’anticipo rispetto al solito. Lunedì 6 luglio inizia ufficialmente la stagione dell’Atalanta di Maurizio Sarri: in mattinata i giocatori e il nuovo staff troveranno tutti insieme al centro Bortolotti per il ‘nick-off’ del 202627. In realtà prima di vedere la palla muoversi in campo servirà aspettare ancora qualche giorno, visto che il primo allenamento è previsto per giovedì 9 luglio. Prima, tre giorni di visite mediche e test di valutazione atletica. leggi anche. Le prime date La nuova stagione dell’Atalanta inizia il 6 luglio. Dal 13 al 26 il ritiro a Zingonia. In attesa di capire chi ci sarà, è facile prevedere chi sarà assente giustificato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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