Atalanta De Roon e Kossounou sono i primi nazionali a rientrare Domenica altro test con l’Arezzo

De Roon e Kossounou sono i primi giocatori di nazionali a tornare in ritiro, dopo aver concluso la partecipazione ai mondiali. Entrambi sono stati eliminati ai sedicesimi di finale: De Roon con l’Olanda e Kossounou con la Costa d’Avorio. Dopo la loro ripresa, i calciatori si preparano per un test amichevole contro l’Arezzo, in programma domenica. Questi sono i primi rientri nel gruppo dopo l’infortunio di un altro giocatore.

Zingonia. Dopo l’infortunato Isak Hien, i primi ‘mondialisti’ ritornano a Zingonia e sono capitan Marten de Roon e Odilon Kossounou, entrambi eliminati ai sedicesimi di finale con Olanda e Costa d’Avorio rispettivamente da Marocco e Norvegia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Atalanta B.C. (@atalantabc) Come per tutti gli altri in precedenza, sia per il centrocampista che per il difensore i primi step sono stati i test di valutazione, poi il lavoro atletico per mettere minuti e condizione nelle gambe dopo le vacanze, per iniziare ad entrare negli schemi di Maurizio Sarri. De Roon in realtà era già arrivato a Zingonia nella giornata di mercoledì, tanto che è rimasto a bordocampo insieme alla moglie Ricarda a seguire la sgambata contro il Mantova terminata per 1-1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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