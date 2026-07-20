Atalanta mercoledì alle 20 a Zingonia test contro il Mantova Gara a porte chiuse

Da sport.quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì alle 20, l’Atalanta affronta il Mantova in un’amichevole a porte chiuse sul campo principale del centro sportivo ‘Bortolotti’. La partita si svolge senza pubblico. La sfida fa parte delle attività estive della squadra, che si prepara alla prossima stagione. La gara non sarà aperta al pubblico e si svolge in un contesto di allenamento. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla durata o sugli eventuali obiettivi della partita.

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Bergamo, 20 luglio 2026 – Un’altra amichevole estiva per l’Atalanta. Mercoledì alle 20 sul campo principale del centro sportivo ‘Bortolotti’ di Zingonia la Dea di Maurizio Sarri affronterà (a porte chiuse) il secondo test match della sua prima parte di preparazione estiva affrontando il Mantova, allenato da Francesco Modesto fino alla scorsa estate tecnico dell’Under 23 atalantina in serie C. Dopo la partitella in famiglia di sabato a Clusone, vinta per 2-1 contro l’Under 23 di Nicola Beati, arriva un avversario di serie B come i virgiliani, per elevare il livello di competitività dopo una decina di allenamenti. Sarà ovviamente ancora un’Atalanta dimezzata dalle assenze degli otto nazionali reduci dal Mondiale americano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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