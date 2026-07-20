Atalanta mercoledì alle 20 a Zingonia test contro il Mantova Gara a porte chiuse

Notizia in breve

Mercoledì alle 20, l’Atalanta affronta il Mantova in un’amichevole a porte chiuse sul campo principale del centro sportivo ‘Bortolotti’. La partita si svolge senza pubblico. La sfida fa parte delle attività estive della squadra, che si prepara alla prossima stagione. La gara non sarà aperta al pubblico e si svolge in un contesto di allenamento. La data e l’orario sono stati comunicati ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla durata o sugli eventuali obiettivi della partita.