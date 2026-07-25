atalanta anche kolasinac rientrato dalle ferie post mondiali

Sead Kolasinac, giocatore dell'Atalanta, è tornato in sede a Zingonia dopo aver concluso la partecipazione ai Mondiali americani. Nei giorni scorsi, anche il brasiliano Ederson aveva fatto rientro in anticipo rispetto al previsto. Entrambi erano assenti durante le ferie post Mondiali e sono rientrati nel ritiro della squadra.

Dopo il rientro ieri del brasiliano Ederson con 4 giorni di anticipo, anche un altro nazionale dell'Atalanta reduce dai Mondiali americani, Sead Kolasinac, è tornato in sede a Zingonia. Il difensore della Bosnia ed Eerzegovina ha in programma in giornata le visite mediche oltre ai test di valutazione e profilazione. La Bosnia è stata eliminata ai sedicesimi dagli Usa lo scorso 2 luglio. I primi nazionali a tornare dalle ferie di tre settimane dopo la rassegna iridata sono stati giovedì l'olandese Marten de Roon, l'ivoriano Odilon Kossounou, subito in campo, e lo svedese Isak Hien in riabiltazione da una lesione al tendine della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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