atalanta ederson torna in anticipo una strana estate e la voglia di essere leader

Ederson ha deciso di tornare in anticipo dall’estate, prenotando un volo per rientrare cinque giorni prima rispetto alla data prevista. La sua volontà di riprendere gli allenamenti con l’Atalanta si è manifestata con questa decisione improvvisa, sottolineando una forte determinazione a riprendere subito il lavoro con la squadra. La scelta ha sorpreso, dato il tempo di anticipo rispetto alla ripresa ufficiale delle attività.

Cinque giorni prima. La smania di Ederson di tornare ad allenarsi con l’Atalanta era così forte da averlo portato a prenotare l’aereo di ritorno dalle vacanze con quasi una settimana di anticipo. Il centrocampista brasiliano ieri mattina, 25 luglio, ha varcato i cancelli del Centro Bortolotti e alle 11 in punto ha imboccato le scale che portano alle sale di allenamento. Lì ha incontrato l’amico e compagno di mediana Marten de Roon e i preparatori atletici con cui ha iniziato i vari test fisici di valutazione mentre, al pomeriggio, ha effettuato i primi esercizi in palestra. Settimana scorsa sia il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli che il tecnico Maurizio Sarri avevano spiegato che «Edi» (come lo chiamano nei corridoi di Zingonia) aveva espresso la richiesta di rientrare prima dalle ferie. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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