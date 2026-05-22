Stasera alle 20.45 si gioca l’ultima partita di questa stagione di Serie A, con l’Atalanta che affronta la Fiorentina al Franchi. Dopo 54 gare, i nerazzurri chiudono il campionato con una partita che rappresenta anche una passerella finale. L’evento segna l’ultima uscita in campionato per alcuni giocatori, tra cui Ederson e Kolasinac. La sfida si svolge in anticipo rispetto al calendario normale, anticipando l’ultimo turno di campionato.

Passerella finale, dopo 54 partite, per l’ Atalanta impegnata stasera alle 20.45 al Franchi contro la Fiorentina. Gara ininfluente per la classifica: toscani salvi e bergamaschi sicuri del settimo posto che qualifica alla Conference League. Novanta minuti per onorare l’impegno e salutare chi non resterà, da Ederson, cercato da Atletico Madrid e Manchester United, a tutti quei giocatori che non hanno trovato spazio o non hanno convinto come Bakker, Bellanova, Musah e Sulemana. Potrebbe essere l’ultima in nerazzurro anche per il 33enne Kolasinac (c’è l’ipotesi di un ritorno allo Schalke 04 a chiudere la carriera), e forse per Samardzic e Scamacca, ma per entrambi dipenderà dal nuovo tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’anticipo di serie A. Atalanta, passerella con la Viola. Ederson e Kolasinac all’ultima uscita

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