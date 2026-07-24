Atalanta Ederson ha fretta | torna a lavorare a Zingonia cinque giorni in anticipo

Da ecodibergamo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrocampista brasiliano ha effettuato i test atletici di valutazione e ha svolto esercizi in palestra. Ha iniziato ad allenarsi a Zingonia cinque giorni prima rispetto alla data prevista, ovvero il 24 luglio.

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CALCIO. Il centrocampista brasiliano, reduce da un’estate movimentata, ha svolto i test atletici di valutazione, lavorando poi in palestra. Quella di venerdì 24 luglio all’Atalanta è stata la giornata di José Ederson. Ed è una sorpresa: il brasiliano è infatti rientrato a Zingonia con cinque giorni di anticipo rispetto al programma stabilito dopo la sua esperienza ai Mondiali con la maglia verdeoro. Lo ha voluto lo stesso giocatore, a testimonianza della voglia di ricominciare subito in maglia nerazzurra. Il centrocampista, 27 anni, ha svolto i test atletici di valutazione, lavorando poi in palestra nel pomeriggio. Ederson, reduce da un’estate in cui è successo un po’ di tutto, può considerarsi quasi un nuovo acquisto per il centrocampo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Temi più discussi: Atalanta, Ederson ha fretta: torna a lavorare a Zingonia cinque giorni in anticipo; Ederson è arrivato a Zingonia con largo anticipo, ha una voglia matta di tornare in campo; Cristian Romero lascia il Tottenham: una svolta nella sua carriera e lo scontro tra Inter e Barcellona.; Atalanta, se parte un centrocampista ne arriverà un altro: a Sarri piace Ricci.

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