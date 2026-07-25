Assunzioni in ruolo docenti fase 1 | cosa succede se non scelgo tutte le province della regione Calcolare i rischi

Potete gentilmente aiutarmi a chiarire un grosso dubbio circa il depennamento dalle graduatorie. Ogni anno vengo individuata per compilare la fase 1 finalizzata al ruolo ed io ogni anno ho inserito tutte le province. Quest’anno vorrei fare una scelta più oculata e vorrei escludere la provincia di Palermo e Trapani ma non riesco a capire, nel caso un cui vengo individuata per la scelta delle sedi, quindi fase 2, se l’ipotetica sede che mi potrebbe toccare è tra le province da me scartate cosa succede? Vengo depennata dalla graduatoria oppure il prossimo anno posso sperare di essere nuovamente ripescata e quindi rimettermi in gioco per l’immissione in ruolo? Il fatto che la candidata sia stata convocata più volte per la stessa classe di concorso significa che nei turni precedenti non sono mai arrivati al suo nominativo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Immissioni in ruolo docenti 2026/27: Fase 1 scelta della provincia. Errori da evitare

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Dal 1° settembre 2026 entreranno in ruolo 2.628 insegnanti di religione cattolica. Tutti i dettagli sul decreto che autorizza le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno scolastico 2026/27. tuttoscuola.com/docenti-di-rel… x.com

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