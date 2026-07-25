Assunzioni in ruolo 2026 docenti che hanno già accettato scuola in Fase 2 non devono essere convocati da elenchi regionali Segnalazione Lombardia

Da orizzontescuola.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per le assunzioni in ruolo del 2026, i docenti già accettanti in una scuola durante la fase 2 non devono essere convocati dagli elenchi regionali. Tuttavia, in Lombardia, si segnala che USR ha convocato alcuni insegnanti dagli elenchi regionali anche se avevano già scelto sede in fase 2 da un'altra regione. Questi insegnanti avrebbero dovuto essere cancellati immediatamente.

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Immissioni in ruolo docenti a.s. 202627: ci viene segnalata la convocazione dagli elenchi regionali, da parte di USR Lombardia, di aspiranti che hanno già accettato sede in fase 2 da altra regione e per i quali sarebbe dovuta scattare l’immediata cancellazione. Sono inserita nella GM regione Lombardia classe di concorso EEEE primaria in quanto vincitrice del Pnrr3 e ho accettato la sede che mi è stata assegnata presso ***Sono anche inserita nell’elenco regionale in quanto ho superato il Pnrr2 per la stessa classe di concorso e mi è arrivata la mail che si è aperta l’istanza per la scelta della provincia. Nel Decreto ministeriale si parlava chiaramente di eliminazione automatica dagli elenchi regionali dopo l’accettazione della sede da GM, ma a quanto pare questo non è avvenuto, avendo ricevuto la mail. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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