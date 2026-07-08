Immissioni in ruolo cosa succede se non si compila la fase 1

Chi non compila la fase 1 delle immissioni in ruolo non può procedere con le successive fasi della procedura informatizzata. L’esperta di normativa scolastica ha spiegato che l’assenza dell’istanza comporta l’esclusione dalla procedura. Chi decide di rinunciare deve seguire procedure specifiche, ma non sono state precisate modalità alternative. La mancata presentazione dell’istanza impedisce l’accesso alle eventuali assegnazioni di ruolo e alle altre fasi successive del processo.

La compilazione della fase 1 delle immissioni in ruolo è un passaggio fondamentale della procedura informatizzata. Sonia Cannas, esperta di normativa scolastica, durante una diretta di Orizzonte scuola Tv, chiarisce quali sono le conseguenze per chi non presenta l’istanza e come deve comportarsi chi intende rinunciare. Se un aspirante rientra tra i destinatari della nomina ma non presenta la domanda relativa alla fase 1, il sistema non considera automaticamente la mancata compilazione come una rinuncia. “Se il candidato arriva a essere destinatario della nomina ma non presenta la fase 1, il sistema assegna una provincia d’ufficio”, spiega Cannas. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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