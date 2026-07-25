Assegnazioni provvisorie ATA | simulazione passo dopo passo della compilazione della domanda VIDEO

Durante una diretta di Orizzonte Scuola, è stato mostrato come compilare la domanda per le assegnazioni provvisorie ATA. È stato spiegato il Contratto collettivo nazionale integrativo firmato il 10 luglio tra il Ministero dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali. Inoltre, è stata fatta una simulazione passo dopo passo sulla compilazione della domanda cartacea, evidenziando le principali regole e modalità di compilazione.

Nel corso della diretta di Orizzonte Scuola, Bartolo Cozzolino ha illustrato le principali regole previste dal Contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 10 luglio dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dalle organizzazioni sindacali, nonché ha simulato la compilazione della domanda cartacea. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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TUTORIAL | Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti: GUIDA passo dopo passo

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