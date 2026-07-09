VIDEO TUTORIAL | Assegnazioni provvisorie docenti 2026 come fare la domanda passo dopo passo QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola LIVE Venerdì 10 luglio alle 15 | 00

Venerdì 10 luglio alle 15:00 si terrà un question time con un rappresentante sindacale dedicato alle assegnazioni provvisorie dei docenti per il 2026. Durante l'incontro sarà presentato un video tutorial che illustra come compilare la domanda passo dopo passo. Contestualmente, si svolgerà una riunione riguardante le ipotesi di contratto integrativo relative alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 2025-2028.

Riunione su ipotesi di contratto integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e ATA per gli anni scolastici 20252026, 20262027 e 20272028. Venerdì 10 luglio, in mattinata, i sindacati firmeranno il contratto integrativo in via definitiva, poi il Ministero pubblicherà ordinanza con tutte le regole e l’avviso con le date per docenti e ATA. In base a quanto raccolto, le operazioni dovrebbero partire subito, venerdì 10 luglio dalle 15:00. In contemporanea, dunque, con l’apertura della piattaforma, la redazione di Orizzonte Scuola organizza il consueto video tutorial con tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Assegnazioni provvisorie docenti, come fare la domanda passo dopo passo

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