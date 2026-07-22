Assegnazioni provvisorie ATA si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda QUESTION TIME con Sorrentino Anief LIVE Giovedì 23 luglio alle 15 | 30

Dopo gli insegnanti, è tempo anche per il personale ATA di presentare la domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. C'è tempo fino al 4 agosto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie ATA, si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda

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Assegnazioni provvisorie docenti, a cosa fare attenzione per la compilazione dell’istanza. QUESTION TIME con Craparo (Gilda) LIVE Lunedì 13 luglio alle 14:30Fino al 23 luglio, il personale docente può presentare domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni: ecco come fare la domanda. Tutto quello che devi sapere. QUESTION TIME con Cavallini (Anief) LIVE Mercoledì 15 luglio alle 14:00Il termine per presentare le domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale docente scade il 23 luglio.

Temi più discussi: Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/2027 personale docente, educativo, ATA [SPECIALE]; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2026/27 del personale della scuola.; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie docenti 2026/27. Domande dal 10 al 23 luglio [LO SPECIALE]; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2026/27: tutte le date della procedura.

Assegnazioni provvisorie docenti, la domanda va presentata entro il 23 luglio su Istanze online. Gli esiti saranno comunicati entro il 24 agosto. Una domanda alla quale è legata la possibilità per i docenti di ruolo o attualmente con nomina finalizzata a… x.com

Assegnazioni provvisorie 2026/27, mancano poche ore alla scadenza. Ecco l’iter completo – RIVEDI LA DIRETTAQuali saranno le procedure successive alla scadenza per seguire l’intero iter delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria? Come si calcola il punteggio? Come si procede in caso di riscon ... tecnicadellascuola.it

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