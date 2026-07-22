Assegnazioni provvisorie ATA si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda QUESTION TIME con Sorrentino Anief LIVE Giovedì 23 luglio alle 15 | 30

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il termine per presentare le domande di assegnazione provvisoria o utilizzazione per il personale ATA scade il 4 agosto. La procedura riguarda anche il personale non docente, dopo quella degli insegnanti. Martedì 23 luglio alle 15:30 si terrà un approfondimento live con un rappresentante sindacale dedicato alle modalità di compilazione e alle attenzioni da avere durante la presentazione della domanda.

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Dopo gli insegnanti, è tempo anche per il personale ATA di presentare la domanda di assegnazione provvisoria o utilizzazione. C'è tempo fino al 4 agosto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie ATA, si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda

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