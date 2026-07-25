Assegnazioni provvisorie ATA Le certificazioni e gli allegati possono essere caricati su Istanze online?

Durante un intervento su OrizzonteScuola TV, si è parlato delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale ATA. È stato confermato che le certificazioni e gli allegati necessari possono essere caricati tramite la piattaforma online dedicata alle istanze. La discussione, condotta da un giornalista e con un rappresentante sindacale, si è concentrata sulle procedure per le assegnazioni temporanee del personale ATA.

Nel question time del 23 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino con ospite Alberico Sorrentino dell’ANIEF, è stato affrontato il tema delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per il personale ATA. Dopo l’apertura della procedura per i docenti, anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può presentare l’istanza entro il 4 agosto 2026. No. La domanda del personale ATA continua a essere cartacea, quindi gli allegati non vengono caricati tramite Istanze online ma trasmessi insieme alla domanda secondo le modalità previste dall’Ufficio scolastico competente. Assegnazioni provvisorie ATA (dal 13 luglio al 4 agosto): chi può presentare domanda, gli allegati, a cosa bisogna fare attenzione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie ATA, si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda

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Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni ATA 2026/27: domanda cartacea, allegati, ricongiungimento, preferenze, precedenze e vincoli. Risponde SorrentinoDal 23 luglio sono aperte le domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale ATA per l'anno scolastico 2026/27.

Temi più discussi: Personale ATA: assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, domande entro il 4 agosto; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ATA 2026/27, al via le domande: chi può richiederle e quali sono le differenze; Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, attenzione alla scadenza del 23 luglio: chi riguarda?; Assegnazione provvisoria ATA 2026/27 via PEC: date e modulo.

Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni docenti per l'a.s. 2026/27: nella nota n 18007 del 10 luglio 2026 il Ministero ha stabilito la data ultima entro la quale disporre i provvedimenti. x.com

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