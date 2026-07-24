Assegnazioni provvisorie ATA dal 13 luglio al 4 agosto | chi può presentare domanda gli allegati a cosa bisogna fare attenzione Video Guida

Dal 13 luglio al 4 agosto è possibile presentare domanda per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale ATA. La procedura riguarda chi desidera spostarsi temporaneamente in altre scuole. Sono disponibili specifici allegati da consultare e bisogna prestare attenzione alle istruzioni fornite. È stata pubblicata anche una video guida per aiutare gli interessati a completare correttamente la domanda. La fase rappresenta un passaggio importante nella mobilità annuale del personale ATA.

Con l'apertura delle domande per le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni del personale ATA prende il via una fase particolarmente delicata della mobilità annuale. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Assegnazioni provvisorie ATA, si parte! Ecco a cosa fare attenzione nella compilazione della domanda

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