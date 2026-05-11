Rotary per le Forze dell’Ordine | 11 borse di studio per i figli dei caduti delle Forze dell’Ordine La cerimonia al Maschio Angioino
Al Maschio Angioino si è svolta una cerimonia per consegnare 11 borse di studio ai figli di uomini e donne delle Forze dell’Ordine deceduti, che vengono chiamati “eroi del quotidiano”. Questi individui sono morti prematuramente durante il servizio, ma non a causa di esso. L’iniziativa, promossa dal Rotary, mira a ricordare e sostenere le famiglie di coloro che hanno perso la vita in circostanze legate al loro ruolo.
Li chiamano “eroi del quotidiano”: uomini e donne delle Forze dell’Ordine che ci hanno lasciato troppo presto, caduti in servizio ma non per causa di servizio. Alle loro famiglie, e soprattutto ai loro figli, è dedicata l’ottava edizione di "Rotary per le Forze dell’Ordine", iniziativa nata nel.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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