sventato assalto al portavalori a vignola arrestato un altro componente della banda

Un tentativo di assalto a un portavalori sull'autostrada A1 è stato sventato nella zona di Vignola. Durante l'operazione, è stato arrestato un altro membro della banda coinvolta. Le forze dell'ordine sono intervenute prima che l'azione criminale potesse essere portata a termine. Non ci sono state vittime o danni. Le indagini continuano per identificare altri possibili componenti del gruppo.

Vignola (Modena), 5 giugno 2026 – Stavano per mettere a segno un pericolosissimo assalto ad un portavalori in A1. Un altro componente della banda criminale è finito in manette. Infatti lo scorso 3 giugno gli agenti della mobile hanno eseguito una ulteriore misura cautelare in carcere nei confronti di un 41enne residente a Cerignola (Puglia), gravato da precedenti per tentato omicidio, reati contro il patrimonio, stupefacenti e detenzione di armi clandestine che, all’interno della banda, aveva lo specifico compito di pedinare i portavalori al fine di pianificare i luoghi e i tempi dell’assalto. L’uomo è stato appunto rintracciato mercoledì scorso 3 giugno nei pressi della sua abitazione e tradotto in carcere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Sventato assalto a portavalori a Vignola: 14 fermati

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