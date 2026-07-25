Ascolti tv venerdì 24 luglio | Tim Summer Hits L’erede Quarto grado

Su Rai 1, venerdì 24 luglio, è andato in onda Tim Summer Hits. L’evento ha registrato uno share del 15%, con circa 2,5 milioni di spettatori. Su Rete 4, Quarto grado ha ottenuto il 7% di share, pari a circa 1,2 milioni di persone. L’erede su Canale 5 ha raggiunto il 12% di share con circa 2 milioni di telespettatori.

Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 24 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Tim Summer Hits. Su Rai 3 Amiamoci finché siamo vivi. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Su Italia 1 Chicago PD. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 24 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 24 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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