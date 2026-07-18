Ascolti tv ieri venerdì 17 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits L' Erede e Quarto grado

Venerdì 17 luglio, gli ascolti tv in prima serata hanno premiato Rai1 con il programma Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. La trasmissione ha ottenuto più spettatori rispetto a L’erede e Quarto Grado, trasmessi sempre sul digitale terrestre. I dati Auditel confermano il successo della rete pubblica rispetto alle altre due proposte di Mediaset. Nessuna altra informazione sui numeri specifici è stata resa nota.

Nuova sfida tra Rai e Mediaset nella giornata di venerdì 17 luglio per quanto riguarda gli ascolti tv. I dati Auditel, in prima serata, premiano la tv di Stato con il successo di Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu su Rai1, che chiude davanti a L’erede e Quarto Grado. Nell’access prime time vittoria per La Ruota della Fortuna, mentre nel preserale Reazione a catena supera The Wall. Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Ascolti tv 17 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e L'erede I dati dell'access prime time, i numeri de La Ruota della Fortuna Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a catena e The... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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