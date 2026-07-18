Ascolti tv venerdì 17 luglio | Tim Summer Hits L’erede La famiglia Leroy

Venerdì 17 luglio 2026, il programma più visto in televisione è stato Tim Summer Hits trasmesso su Rai 1. Altri programmi trasmessi nella stessa serata sono stati L’erede e La famiglia Leroy. Sono stati registrati specifici dati di ascolto e share, ma non sono riportati numeri precisi nel resoconto.

Ascolti tv venerdì 17 luglio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 17 luglio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Tim Summer Hits. Su Rai 3 La famiglia Leroy. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 L’erede. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv venerdì 17 luglio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv venerdì 17 luglio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Preserale I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri. 🔗 Leggi su Tpi.it

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