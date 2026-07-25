Ascolti Tv venerdì 24 luglio Tim Summer Hits batte L’Erede ma cala un po’

Da ildifforme.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il programma Tim Summer Hits su Rai 1 ha ottenuto 2,3 milioni di spettatori, superando L’Erede con 1,9 milioni. La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha registrato 3,2 milioni di spettatori. In access prime time, la vittoria è andata alla stessa Rai con il game show, mentre l’audience della prima rete è diminuita rispetto alla settimana precedente.

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Gli ascolti tv del 24 luglio vedono ancora la vittoria in access della Ruota della Fortuna ma ad avere la meglio in prima serata è la Rai Gli ascolti tv di venerdì 24 lugliovedono la vittoria nel prime time di Rai 1 conTim Summer Hitsche batte L’Erede, nonostante il programma della prima rete cala un pochino. Quarto Grado chiude la stagione segnando un 9,2% di share nel finale.In access ad avere la meglio è ancora La Ruota della Fortunarispetto all’Eredità Summer. Vannacci, il cigno nero che non preoccupa Tajani: ‘Accordo con Fn? E’ lui che se n’è andato’ Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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