Ascolti TV | Venerdì 24 Luglio 2026 Summer Hits cala al 16.7% stabile L’Erede 14.2%

Da davidemaggio.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Venerdì 24 luglio 2026, su Rai1 il programma “Summer Hits” ha raccolto 1.767.000 spettatori, con il 16,7% di share, trasmettendo dalle 21:57 alle 00:21. Su Canale 5, “L’Erede” ha ottenuto il 14,2% di share, rimanendo stabile rispetto alla precedente rilevazione.

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Nella serata di ieri, venerdì 24 luglio 2026, su Rai1 Tim Summer Hits interessa 1.767.000 spettatori pari al 16.7% di share dalle 21:57 alle 00:21. Su Canale5  L’Erede conquista 1.509.000 spettatori con uno share del 14.2% dalle 21:56 alle 00:20. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 6 in replica intrattiene 641.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 858.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Amiamoci finché siamo vivi  segna 672.000 spettatori (5%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 897.000 spettatori (9.2%). Su La7 La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria raggiunge 403.000 spettatori e il 3%. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene 328. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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