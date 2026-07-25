Ascolti TV | Venerdì 24 Luglio 2026

Notizia in breve

Venerdì 24 luglio 2026, su Rai1, il concerto Tim Summer Hits ha attirato un certo numero di spettatori, con una percentuale di share non specificata. Su Canale5, il film L’Erede ha registrato un numero di spettatori e una quota di share anch’essi non indicati. I dati esatti non sono stati comunicati.