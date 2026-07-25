Ascolti TV | Venerdì 24 Luglio 2026
Venerdì 24 luglio 2026, su Rai1, il concerto Tim Summer Hits ha attirato un certo numero di spettatori, con una percentuale di share non specificata. Su Canale5, il film L’Erede ha registrato un numero di spettatori e una quota di share anch’essi non indicati. I dati esatti non sono stati comunicati.
Nella serata di ieri, venerdì 24 luglio 2026, su Rai1 Tim Summer Hits interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 L’Erede conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 L’Ispettore Coliandro 6 in replica intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Amiamoci finché siamo vivi segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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