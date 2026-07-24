Ascolti TV Venerdì 24 Luglio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Venerdì 24 luglio 2026, i dati Auditel della prima serata mostrano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori. Sono stati rilevati gli ascolti ufficiali, con le percentuali di share e il totale degli spettatori presenti davanti alla tv. La classifica delle trasmissioni più viste evidenzia le preferenze del pubblico in quella fascia oraria, senza ulteriori analisi o commenti.

Ascolti TV 24 Luglio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di venerdì 24 luglio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di ieri venerdì 24 luglio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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