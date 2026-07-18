Ascolti TV | Venerdì 17 Luglio 2026 Summer Hits parte dal 19.4% e batte L’Erede 14.1%
Venerdì 17 luglio 2026, il concerto di Tim Summer Hits su Rai1 ha ottenuto 2.047.000 spettatori e un ascolto del 19,4% tra le 21:56 e le 00:15. In quella stessa serata, il programma L’Erede su Canale 5 ha registrato 1.000.000 di spettatori e uno share del 14,1%.
Nella serata di ieri, venerdì 17 luglio 2026, su Rai1 Tim Summer Hits interessa 2.047.000 spettatori pari al 19.4% di share dalle 21:56 alle 00:15. Su Canale5 L’Erede conquista 1.474.000 spettatori con uno share del 14.1% dalle 21:56 alle 00:19. Su Rai2 Noi intrattiene 304.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 Chicago Fire incolla davanti al video 788.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 La famiglia Leroy segna 490.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza 885.000 spettatori (9.2%). Su La7 Le fate ignoranti raggiunge 501.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 I delitti del BarLume ottiene 312.000 spettatori (2.5%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 414. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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