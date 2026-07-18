Ascolti TV | Venerdì 17 Luglio 2026 Summer Hits parte dal 19.4% e batte L’Erede 14.1%

Notizia in breve

Venerdì 17 luglio 2026, il concerto di Tim Summer Hits su Rai1 ha ottenuto 2.047.000 spettatori e un ascolto del 19,4% tra le 21:56 e le 00:15. In quella stessa serata, il programma L’Erede su Canale 5 ha registrato 1.000.000 di spettatori e uno share del 14,1%.