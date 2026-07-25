Ascolti tv ieri venerdì 24 luglio chi ha vinto tra Tim Summer Hits Quarto Grado e L' Erede

Venerdì 24 luglio 2026, i dati Auditel mostrano che nessuno dei programmi in onda ha dominato nettamente gli ascolti. Tim Summer Hits, Quarto Grado e L'Erede hanno registrato risultati diversi, senza un chiaro vincitore. La Rai non ha ottenuto la prima posizione in questa giornata, e le percentuali di ascolto sono state distribuite tra i vari programmi. I dati ufficiali confermano la mancanza di una leadership netta tra le trasmissioni analizzate.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 24 luglio 2026 per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, mostrano come la tv di Stato sia riuscita a trionfare nel preserale con Reazione a Catena (Rai 1) capace di imporsi su The Wall (Canale 5), mentre in access prime time è dominio del Biscione con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti (Canale 5) che batte L’Eredità Summer (Rai 1). In prima serata con Tim Summer Hits (Rai 1) davanti a L’Erede (Canale 5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Chicago Fire (Italia 1) seguito da L’ispettore Coliandro (Rai2), Amiamoci finché siamo vivi (Rai 3), La7 Storia – Il Naufragio della Andrea Doria (La7), I delitti del BarLume (Tv8) e I Migliori Fratelli di Crozza (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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