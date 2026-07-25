Venerdì 24 luglio 2026, il programma musicale Tim Summer Hits ha ottenuto il maggior ascolto televisivo della serata. Buoni risultati anche per Quarto Grado, mentre Rai non ha ancora annunciato il nome del nuovo conduttore di Chi l’ha visto?, dopo la fine della conduzione di Sciarelli. Sul fronte legale, un caso riguarda un procedimento penale, con una dichiarazione che ribadisce come chi commette un reato non possa ricevere risarcimenti.

Chi l’ha visto?, Rai ancora senza scelta per il dopo Sciarelli: tutti i nomi in corsa Caso Roggero, Meloni: «Chi commette un reato non può essere risarcito. Basta paradossi» Da Sinner alla Sabalenka: chi sono i compagni di vita dei grandi tennisti? Il programma musicale di Rai 1 conquista il prime time davanti a L’Erede su Canale 5. Buoni risultati anche per Chicago Fire e Quarto Grado. Gli ascolti tv di venerdì 24 luglio 2026 premiano Tim Summer Hits, che su Rai 1 conquista 1.767.000 telespettatori con il 16,7% di share, confermandosi il programma più visto della serata nonostante un lieve calo rispetto alla settimana precedente. Su Canale 5 L’Erede si ferma a 1. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Ascolti TV di venerdì 24 luglio 2026: Tim Summer Hits vince la serata, bene Quarto Grado

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