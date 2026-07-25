Ascolti tv del 24 luglio Tim Summer Hits contro L’erede De Martino manca

Venerdì 24 luglio, la prima serata di Rai 1 è stata dominata da programmi musicali estivi, con Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Contemporaneamente, su Canale 5 andava in onda L’erede, che ha ottenuto un ascolto superiore rispetto a Tim Summer Hits. Non è stato presente De Martino, che di solito partecipa a L’erede. I dati di ascolto mostrano una preferenza per il programma di Canale 5 rispetto a quello di Rai 1.

Venerdì 24 luglio la prima serata di Rai 1 è stata all’insegna dei tormentoni estivi. Carlo Conti e Andrea Delogu hanno condotto Tim Summer Hits. Ad alternarsi sul palco c’erano Angelina Mango e Marco Mengoni, Annalisa, Arisa, Bambole Di Pezza, Clara e Sangiovanni, Clementino, Emis Killa, Emma e Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Malika Ayane, Marco Masini, Merk & Kremont, Michele Bravi, Mr.Rain, Nayt, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, Levante e Delia, The Kolors, Tommaso Paradiso. Conti e Delogu si sono scontrati con la serie in onda su Canale 5, L’erede. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarto Grado: al centro della puntata il caso Garlasco. 🔗 Leggi su Dilei.it

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Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede

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