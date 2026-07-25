ASCOLTI TV 24 LUGLIO 2026 | TIM SUMMER HITS L’EREDE QUARTO GRADO

Da bubinoblog.altervista.org 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 24 luglio 2026, la programmazione televisiva ha registrato diversi ascolti. Su Rai, “Tim Summer Hits” ha ottenuto una quota di spettatori, mentre “L’erede” e “Quarto Grado” hanno seguito con ascolti variabili. La mattina ha visto “UnoMattina News” e il Tg1, mentre nel pomeriggio “Vita in Diretta Start” e altri programmi hanno raccolto audience diverse. I dati sono disponibili in modo aggregato, senza dettagli specifici sui numeri esatti.

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ASCOLTI TV 24 LUGLIO 2026 • VENERDÌ •. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – x + x Tg1 – x UnoMattina – x Italia AR – x Camper Osteria Italia – x + x Tg1 + Economia – x + x Capri 2 – x Tg1 – x Vita in Diretta Start – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x L’Eredità Summer (20:43-21:40) + Pres. TSH – x + x Tim Summer Hits – x Tim Summer Hits – x Codice: La Vita è Digitale – x Reazione a Catena – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x Be My Sunshine – x Far Away –... 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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