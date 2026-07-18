Venerdì 17 luglio 2026, la sfida degli ascolti tra Rai1 e Canale 5 si è conclusa con un risultato non specificato. Su Rai1 sono andati in onda “L’Erede”, mentre su Canale 5 si sono confrontati “TIM Summer Hits”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel della prima serata evidenziano le performance dei principali canali del digitale terrestre, senza indicare quale programma abbia prevalso negli ascolti.

Ascolti tv venerdì 17 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ TIM Summer Hits ” contro “ L’Erede “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, venerdì 17 luglio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Mondiali 2026, Spagna-Belgio vs L’Erede. Auditel ieri sera, 17 luglio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “TIM Summer Hits” contro “L’Erede”. Chi ha vinto? Rai1: TIM Summer Hits, l’evento tv condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu dedicato alla grande musica dell’estate ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 17 luglio 2026: TIM Summer Hits, L’Erede, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

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