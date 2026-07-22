Ascolti tv 21 luglio 2026 | TIM Summer Hits 2026 Delibal – Dolce veleno L’Eredità Summer La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Martedì 21 luglio 2026, gli ascolti televisivi hanno visto una sfida tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 andava in onda “TIM Summer Hits 2026” mentre su Canale 5 veniva trasmesso “Delibal – Dolce veleno”. Contestualmente, erano in programmazione anche “L’Eredità Summer” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno registrato i risultati di questa sfida tra le due reti.

Ascolti tv di martedì 21 luglio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ TIM Summer Hits 2026 ” contro “ Delibal – Dolce veleno “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 21 luglio 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv ieri sera: TIM Summer Hits 2026 vs Delibal – Dolce veleno Auditel del 21 luglio 2026. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “TIM Summer Hits 2026” contro “Delibal – Dolce veleno”. Chi ha vinto? Rai 1: TIM Summer Hits 2026, la seconda puntata del festival canoro dell’estate condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu ha intrattenuto 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede

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