ASCOLTI TV 24 LUGLIO 2026 | TIM SUMMER HITS 16,7% L’EREDE 14,2% QUARTO GRADO 9,2%

ASCOLTI TV 24 LUGLIO 2026 • VENERDÌ •. GRUPPI R A I 24H – 2247 34.70 PT – 4550 32.84 M E D I A S E T 24H – 2669 41.22 PT – 6185 44.64 UnoMattina News – 251 15.30 + 660 19.20 Tg1 – 930 22.60 UnoMattina – inglobato con UnoMattina News Italia AR – 730 15.80 Camper Osteria Italia – 853 15.90 + 1477 17.79 Tg1 + Economia – 2521 23.60 Capri 2 – 996 11.10 Tg1 – 825 10.40 Vita in Diretta Start – 857 10.70 Pres. Vita in Diretta – 1137 13.90 Vita in Diretta (17:33) – 1434 17.80 Reazione a Catena – 2006 21.96 Reazione a Catena – 2907 24.96 Tg1 – 3273 24.60 L’Eredità Summer (20:43-21:40) + Pres. TSH – 2474 17.30 + 1945 14.27 Tim Summer Hits – 1767 16.68 Tim Summer Hits – 1773 16. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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Ascolti TV del 17 luglio 2026 Tim Summer Hits vs L'Erede

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