Ascierto numero uno al mondo | il Pascale guida la cura del melanoma

L'Italia festeggia un riconoscimento internazionale nel settore medico. Un ricercatore italiano si è classificato primo nel mondo per il suo contributo alla cura del melanoma. Il centro di ricerca dove lavora guida le innovazioni nel trattamento di questa forma di cancro della pelle. La posizione di rilievo è frutto di studi e risultati pubblicati a livello internazionale. La ricerca si concentra su nuovi approcci terapeutici e sulla sperimentazione di farmaci specifici per questa patologia.

L’Italia celebra un nuovo importante riconoscimento nel campo della ricerca medica. Ascierto conquista il primo posto nella graduatoria mondiale degli esperti di melanoma, mentre l’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli si afferma come il miglior ospedale al mondo per la cura di questa patologia, confermando l’eccellenza della sanità italiana a livello internazionale. Il riconoscimento di Expertscape. A certificare questo risultato è la classifica pubblicata dalla piattaforma internazionale Expertscape, specializzata nella valutazione delle competenze scientifiche e cliniche in numerosi ambiti della medicina. Secondo la graduatoria, il professor Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, occupa il primo posto assoluto tra oltre 65. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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