Jannik Sinner vive in una città italiana, dove ha scelto una casa che riflette il suo stile di vita. La residenza si trova in una zona tranquilla, con spazi ampi e un giardino. La casa è arredata con dettagli moderni e funzionali, adatta alle esigenze di un atleta professionista. Tra impegni in giro per il mondo, il tennista dedica parte del suo tempo a questa abitazione, che rappresenta un punto fermo nella sua vita.

Dove vive Jannik Sinner? La città e la casa scelte dal tennista numero uno al mondo. Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale e simbolo dello sport italiano, conduce una vita divisa tra impegni internazionali, residenze prestigiose e forti legami con le sue origini. Il campione azzurro risiede stabilmente a Montecarlo, nel Principato di Monaco, una delle destinazioni più scelte dagli atleti professionisti per motivi fiscali, logistici e di privacy. Sinner ha trasferito la sua residenza a Montecarlo nel 2020, una scelta comune tra i tennisti di alto livello che partecipano costantemente al circuito ATP. La città-stato offre infatti condizioni ideali: clima mite durante tutto l’anno, vicinanza a centri di allenamento d’eccellenza e collegamenti rapidi con i principali aeroporti europei e internazionali. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Novella2000.it - Dove vive Jannik Sinner: la città e la casa del tennista numero uno al mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dove vive Flavio Cobolli: la casa e la città del tennista italiano

Jannik Sinner in ospedale al San Raffaele: accertamenti programmati per il numero uno al mondoJannik Sinner è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele per accertamenti programmati.

Temi più discussi: Jannik Sinner avanza ai sedicesimi a Wimbledon: piegato Borges dopo una partita con qualche difficoltà; Jannik Sinner a Wimbledon, gli allenamenti col Cgm al braccio: cos'è il sensore che monitora il glucosio; Quando gioca Jannik Sinner? Quando e dove rivederlo in campo dopo il dramma sportivo al Roland Garros 2026; Jannik Sinner, tutte le sue super auto: dall'Audi RS6 (con upgrade) a Porsche e Ferrari, il garage da sogno. È l’unica cosa che mi concedo.

Un'italiana vera, non ironicamente. Come parla, dove vive, i modi degli italiani. Lo dico per gli stranieri: non fermatevi alle apparenze, è molti più italiana Tyra Grant di Jannik Sinner. #wimbledon x.com

After what happened with Iga Swiatek and Jannik Sinner, when everyone criticized them for being too soft toward the stars, they wanted to prove their power over me. And they proved it. - in un'intervista con il Czech iSport, Marketa Vondrousova presenta il su reddit

Dove vive Jannik Sinner: la città e la casa del tennista numero uno al mondoDove vive Jannik Sinner? La città e la casa scelte dal tennista numero uno al mondo. Jannik Sinner, attuale numero uno del tennis mondiale e simbolo dello sport italiano, conduce una vita divisa tra i ... novella2000.it

Non solo Montecarlo e Milano: Jannik Sinner punta alla Gallura, ecco dove si trova la sua nuova villa da sognoJannik Sinner prosegue il suo periodo di riposo lontano dai campi e dai riflettori del tennis dopo il malore al Roland Garros, mentre tutti ... msn.com