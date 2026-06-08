Jannik Sinner è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele per accertamenti programmati. La visita segue la sua eliminazione precoce al torneo di Parigi, avvenuta nel 2026. L’atleta altoatesino aveva mantenuto il silenzio dopo la sconfitta, ma ora si sta sottoponendo a controlli medici per capire le cause del problema fisico che ha influito sulla sua performance. Non sono stati forniti dettagli sui risultati degli esami o sui tempi di recupero previsti.

Dopo il silenzio totale calato sopra Jannik Sinner a seguito della prematura eliminazione al Roland Garros 2026, l’altoatesino è tornato ad occuparsi dei motivi del suo crollo fisico a Parigi. Dopo alcuni giorni di vacanza in Sardegna, infatti, il numero uno al mondo, secondo numerose fonti, è questa mattina arrivato all’Ospedale San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti programmati. Sinner, nei giorni successivi alla sua sconfitta contro Juan Manuel Cerundolo, si era già recato presso il J Medical per effettuare alcuni controlli medici e per darsi forse una spiegazione sull’improvviso calo fisico. Dopo diversi giorni, l’italiano ha deciso di proseguire gli accertamenti nel nosocomio milanese e più precisamente nel Padiglione diamante, nell’area solventi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Jannik Sinner in ospedale al San Raffaele: accertamenti programmati per il numero uno al mondo

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SINNER IN OSPEDALE PER ACCERTAMENTI

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