Artena Dopo l’assoluzione con formula piena e le polemiche politiche a colpi di manifesti l’ex sindaco Felicetto Angelini racconta in un video la sua vicenda
Il 6 luglio si è concluso con un'ordinanza di assoluzione per tutti i capi di accusa l'inchiesta che aveva coinvolto l'ex sindaco di Artena. Dopo mesi di indagini e polemiche pubbliche, l'ex primo cittadino ha pubblicato un video in cui ripercorre la propria versione dei fatti. La vicenda ha suscitato discussioni tra le forze politiche locali, ma la decisione giudiziaria ha concluso il procedimento.
Cronache Cittadine ARTENA – Com’è noto nel pomeriggio dello scorso 6 Luglio si è chiuso, con un verdetto di assoluzione per tutti L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Assoluzione ex senatore Caridi, Minasi: "La sua vicenda un pugno nello stomaco che ci costringe a riflettere"
Le mail e la bufera in San Donato. Battilocchi assolto con formula pienaSi è conclusa ieri la vicenda giudiziaria legata alle email e alle polemiche nel quartiere San Donato, con un'udienza in abbreviato.