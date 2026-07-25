Artena Dopo l’assoluzione con formula piena e le polemiche politiche a colpi di manifesti l’ex sindaco Felicetto Angelini racconta in un video la sua vicenda

Da cronachecittadine.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 6 luglio si è concluso con un'ordinanza di assoluzione per tutti i capi di accusa l'inchiesta che aveva coinvolto l'ex sindaco di Artena. Dopo mesi di indagini e polemiche pubbliche, l'ex primo cittadino ha pubblicato un video in cui ripercorre la propria versione dei fatti. La vicenda ha suscitato discussioni tra le forze politiche locali, ma la decisione giudiziaria ha concluso il procedimento.

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