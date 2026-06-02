Assoluzione ex senatore Caridi Minasi | La sua vicenda un pugno nello stomaco che ci costringe a riflettere

Un ex senatore è stato assolto in appello dopo un procedimento giudiziario. La vicenda, descritta da un esponente politico, suscita ancora forte emozione e delusione tra chi lo conosce. La persona coinvolta aveva affrontato un processo che si è concluso con l’assoluzione, ma le parole dell’intervista hanno riacceso sentimenti di amarezza e riflessione tra sostenitori e osservatori.

“Ripercorrere la vicenda che ha visto coinvolto l’ex senatore Antonio Caridi attraverso le sue stesse parole, riportate nell’intervista su Gazzetta del Sud, è un pugno nello stomaco che lascia, ancora a distanza di un mese dalla sua assoluzione in appello, profonda amarezza in tutti noi e ci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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