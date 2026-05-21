Le mail e la bufera in San Donato Battilocchi assolto con formula piena

Si è conclusa ieri la vicenda giudiziaria legata alle email e alle polemiche nel quartiere San Donato, con un'udienza in abbreviato. L'imputato è stato assolto con formula piena, perché non ha commesso il fatto. La vicenda ha avuto ripercussioni politiche, portando alle dimissioni dell’ex presidente del quartiere lo scorso anno. Le indagini avevano riguardato presunti comportamenti illeciti, ma il processo ha stabilito l’innocenza dell’imputato.

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Assolto con formula piena, per non aver commesso il fatto. Si è chiusa così, ieri, in abbreviato, la vicenda giudiziaria alla base del terremoto che, lo scorso anno, ha portato alle dimissioni di Adriana Locascio da presidente del Quartiere San Donato San Vitale. Imputato nella vicenda, con l’accusa di diffamazione, era infatto il compagno di Locascio, Andrea Battilocchi. Difeso dall’avvocato Giacomo Foschini, era accusato di essere l’autore di diverse mail "dal contenuto asseritamente diffamatorio nei confronti di alcuni esponenti di Coalizione Civica e di Juan Crous, presidente della Cooperativa Sociale Eta Beta", come spiega lo stesso Battilocchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le mail e la bufera in San Donato. Battilocchi assolto con formula piena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Atti sessuali su minorenne, medico assolto con formula pienaArezzo, 17 marzo 2026 – Assolto con formula piena, “perché il fatto non sussiste”, un medico 30enne che era finito a processo ad Arezzo con l'accusa... Accusato di maltrattamenti sul cane ma assolto con formula pienaLa procura aveva ipotizzato in prima battuta che l’uomo – un operaio 45enne di Casola Valsenio – avesse maltrattato il suo cane. Tra pochissimo siamo in live sul canale youtube di @MilanVibesIT - Dov'è Galliani? - Gimenez piace davvero - Calvelli e il progetto San Donato - Le decisioni di cardinale A fra poco. x.com Bicicletta Rubata a Torino – Avvistata a Milano? reddit Bologna, le mail diffamatorie e la crisi del centrosinistra al San Donato-San Vitale. La presidente Locascio resiste al pressing di Coalizione civica: Non mi dimettoNon mi dimetto. Adriana Locascio, presidente del quartiere San Donato- San Vitale, al passo indietro non ci pensa. Proprio come Coalizione civica, per nulla intenzionata a ritirare la sfiducia nei ... corrieredibologna.corriere.it Caso mail in San Donato, la difesa di Locascio: Le vicende del mio compagno non mi riguardanoBologna – Una vicenda personale non dovrebbe mettere in discussione la fiducia politica. il giorno dopo che Coalizione civica ha deciso di rompere con la maggioranza al quartiere San Donato-San Vitale ... bologna.repubblica.it