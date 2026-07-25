ArtemisiaLab ha annunciato che la medicina personalizzata è già in uso. La società afferma che ogni paziente deve ricevere cure basate sulle sue caratteristiche uniche. In passato, due persone con la stessa diagnosi ricevevano lo stesso trattamento, ma ora si riconosce che le differenze genetiche, biologiche e cliniche rendono necessarie terapie su misura. La medicina sta evolvendo da approcci standardizzati a soluzioni personalizzate, secondo quanto dichiarato dall’azienda.

C'è stato un tempo in cui due pazienti con la stessa diagnosi ricevevano lo stesso trattamento. Oggi la medicina ha cambiato prospettiva: non esiste una terapia valida per tutti, perché ogni persona possiede caratteristiche biologiche, genetiche e cliniche irripetibili. È da questa consapevolezza che nasce la medicina personalizzata, una rivoluzione che sta trasformando il modo di prevenire, diagnosticare e curare le malattie. «La medicina del futuro è già presente nei nostri laboratori», afferma la dottoressa Mariastella Giorlandino, presidente di ArtemisiaLab. «Per troppo tempo abbiamo parlato di protocolli standard. Oggi, invece, possiamo offrire ai medici strumenti che consentono di conoscere il paziente in modo molto più approfondito, orientando le decisioni terapeutiche con maggiore precisione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - ArtemisiaLab, la medicina personalizzata è già realtà: “Ogni paziente merita una cura costruita sulla sua unicità”

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