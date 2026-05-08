Un progetto innovativo utilizza la bicicletta lungo la Via Francigena per sostenere la prevenzione e la ricerca contro il cancro. L'iniziativa coinvolge partecipanti che percorrono il percorso storico come parte di un percorso di sensibilizzazione e raccolta fondi. L’obiettivo è promuovere la medicina personalizzata e sostenere studi in ambito oncologico attraverso questa mobilitazione diffusa. La campagna si svolge in diverse tappe lungo la famosa via di pellegrinaggio.

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - La lotta al cancro passa anche dalla storica Via Francigena. La strada, che per secoli è stata percorsa da pellegrini e viandanti, viene ora attraversata da 6 ciclisti: partiti da Brindisi il 2 maggio arriveranno a Roma domenica 10 per un totale di 721 chilometri in 9 tappe giornaliere. L'obiettivo dell'iniziativa - promossa di Fmp, Fondazione per la medicina personalizzata - è coinvolgere chi ama lo sport e la vita all'aria aperta, sensibilizzando cittadini e istituzioni sull'importanza della prevenzione e del sostegno alla ricerca scientifica. Il tour in bici - giunto alla seconda...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Medicina personalizzata, in bici sulla via Francigena per prevenzione e ricerca contro il cancro

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