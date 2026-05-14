Venerdì 29 maggio alle 21, l’Accademia di Medicina di Torino organizza una seduta scientifica dedicata alla medicina personalizzata in neonatologia. L’evento riunisce esperti che discuteranno delle nuove tecniche e approcci per la cura dei neonati fragili, affrontando gli sviluppi più recenti nel settore. L’incontro si propone di approfondire le applicazioni cliniche di questa disciplina e di condividere le esperienze maturate nel campo, offrendo un confronto tra professionisti provenienti da diverse specializzazioni.

Venerdì 29 maggio alle ore 21 l’ Accademia di Medicina di Torino ospiterà una seduta scientifica dedicata a uno dei temi più innovativi della ricerca pediatrica contemporanea: la medicina personalizzata in neonatologia. L’incontro, dal titolo “Medicina personalizzata in neonatologia: nuove frontiere”, si svolgerà sia in presenza presso l’aula magna di via Po 18 sia in modalità webinar. Ad aprire i lavori saranno Claudio Fabris, Professore di Pediatria, ed Enrico Bertino, Professore Ordinario di Pediatria Generale e Specialistica, entrambi soci dell’Accademia. Seguiranno gli interventi di Alessandra Coscia, Direttore della Struttura Complessa di Neonatologia, Francesco Cresi, Responsabile della Terapia Intensiva Neonatale, e Chiara Peila, Ricercatrice Universitaria presso la Struttura Complessa di Neonatologia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Medicina personalizzata in neonatologia, a Torino esperti a confronto sulle nuove frontiere della cura dei neonati fragili

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