Un medico bresciano porta i pazienti davanti alla Vittoria Alata come parte di una terapia. Dopo trentatré anni di insegnamento sulla cura del cuore, ora accompagna le persone tra il Capitolium e Santa Giulia, nel centro storico di Brescia. L’obiettivo è usare l’arte e la bellezza come strumenti di benessere. La visita ai monumenti storici si integra con il percorso terapeutico, offrendo un approccio diverso alla cura del paziente.

Brescia – Per trentatré anni ha insegnato alle persone a prendersi cura del cuore. Oggi li accompagna davanti alla Vittoria Alata, tra il Capitolium ed il monastero di Santa Giulia, nel cuore della storia di Brescia. Cambia il luogo, non l'obiettivo: farle stare meglio. “Quando hai dedicato tutta la vita agli altri è difficile, per non dire impossibile, smettere di farlo di punto in bianco”. È da questa convinzione che nasce la seconda vita di Paolo Gei, già primario della Riabilitazione cardiologica degli Spedali Civili di Brescia. Dopo la pensione, nel 2016, si è iscritto al corso di laurea in Lettere dell'Università Cattolica di Brescia, conseguendo nel 2021 la laurea con 110 e lode in indirizzo storico, artistico e archeologico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arte e bellezza sono una cura. Paolo Gei è il medico bresciano che porta i pazienti al museo come parte della terapia

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The Sistine Museums of the Piceno Museo Vescovile di Ripatransone @manortiz46az

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