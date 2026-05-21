entusiasmo e bellezza artexicre porta i giovanissimi al museo bernareggi

Al Museo Bernareggi, in città alta, si svolge il progetto educativo ArtexiCre che coinvolge i bambini più giovani. Finora, 61 istituti scolastici tra oratori e scuole d’infanzia hanno deciso di partecipare. A partire dall’8 giugno, vengono organizzati laboratori, percorsi e giochi pensati per i bambini. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovanissimi attraverso attività artistiche e didattiche, creando un’esperienza dinamica e coinvolgente nel museo.

CITTÀ ALTA. Già 61 oratori e scuole d’infanzia hanno aderito al progetto educativo. Dall’8 giugno laboratori, percorsi e giochi. Don Rota Conti: il museo uno spazio familiare. L’edizione di quest’anno ha un significato particolare perché coincide con il primo ArtexiCre del nuovo Museo Diocesano Bernareggi, che sarà uno dei luoghi centrali delle attività. Sono già 61 gli oratori e le scuole dell’infanzia iscritti ai percorsi estivi. Il tema del Cre 2026, «Bella Fra! – Guardate a lui e sarete raggianti», prende spunto dagli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi. Per la prima volta il centro della proposta non sarà solo un tema, ma una figura da incontrare attraverso l’esperienza dell’arte. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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