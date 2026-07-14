La prescrizione della bellezza | quando arte e natura diventano terapia
Un progetto di medicina integrata utilizza arte, musica e natura come strumenti terapeutici negli ospedali italiani. Le iniziative mirano ad affiancare i trattamenti farmacologici, coinvolgendo musei, concerti e giardini per migliorare il benessere dei pazienti. Le neuroscienze confermano che queste attività possono influenzare positivamente lo stato emotivo e fisico. Attualmente sono in corso studi e programmi pilota in diverse strutture sanitarie, con l’obiettivo di integrare queste pratiche nelle terapie tradizionali.
Può un museo, un concerto o un giardino aiutare a stare meglio? Dalle neuroscienze ai nuovi progetti negli ospedali italiani, un viaggio nella medicina che affianca ai farmaci il potere dell’arte, della cultura e della natura. Scopriamo perché la “prescrizione della bellezza” non è più un’utopia, ma una realtà supportata dalla scienza. Guardiola o Mancini? No. Nella corsa alla nazionale ora il favorito è la scommessa Pirlo © 2025 – Panorama s.r.l. (Gruppo Società Editrice Italiana spa) – Via Vittor Pisani 28, 20124 Milano – riproduzione riservata – P.IVA 10518230965. 🔗 Leggi su Panorama.it
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