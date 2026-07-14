La prescrizione della bellezza | quando arte e natura diventano terapia

Notizia in breve

Un progetto di medicina integrata utilizza arte, musica e natura come strumenti terapeutici negli ospedali italiani. Le iniziative mirano ad affiancare i trattamenti farmacologici, coinvolgendo musei, concerti e giardini per migliorare il benessere dei pazienti. Le neuroscienze confermano che queste attività possono influenzare positivamente lo stato emotivo e fisico. Attualmente sono in corso studi e programmi pilota in diverse strutture sanitarie, con l’obiettivo di integrare queste pratiche nelle terapie tradizionali.