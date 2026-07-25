arte e ambiente con gli occhi dei ragazzi

Si sono conclusi i laboratori estivi gratuiti nelle scuole di Vernio, finanziati dalla Regione. I giovani studenti delle scuole primarie hanno partecipato a attività che univano arte e ambiente. I corsi sono durati tutto l’estate e hanno coinvolto centinaia di ragazzi, offrendo spazi di espressione creativa e sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa ha previsto laboratori pratici e incontri tematici, con l’obiettivo di educare i giovani ai temi della sostenibilità attraverso l’arte.

Sono arrivati a conclusione i laboratori gratuiti estivi nelle scuole di Vernio, finanziati dalla Regione. I ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Vernio si sono cimentati in 5 laboratori – "Storie in movimento", "Arte in cammino", "Territorio in digitale", "Al tempo dei conti Bardi" e "Seconda vita ai rifiuti" – che hanno acceso la curiosità dei ragazzi rispetto alla storia dei luoghi che abitano, permettendo ai partecipanti di vestire i panni di artisti, costruttori, storici e piccoli esploratori. Promossi dal Comune di Vernio, dalla Conferenza zonale educazione con Auser Sartoria Vernio e Associazione Don Milani, i laboratori si sono svolti dal 13 giugno al 17 luglio, condotti da un gruppo di giovani educatori: Ettore Franchi, Valentina Cialdai, Clarissa Becheroni, Amelia Domenici e Matilde Landi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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