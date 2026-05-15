Shakespeare attraverso gli occhi dei ragazzi | in scena il saggio del laboratorio teatrale de L’isola – Approdo 17
Si è tenuto lo spettacolo finale del laboratorio teatrale de L’Isola – Approdo 17, in cui i giovani attori hanno portato sul palco una messa in scena ispirata alle opere di Shakespeare. L’evento ha visto la partecipazione di studenti che hanno interpretato scene e personaggi scelti tra i testi del drammaturgo inglese, mettendo in mostra le proprie capacità interpretative e il lavoro svolto durante il percorso formativo. Lo spettacolo ha avuto luogo in un teatro locale, aperto al pubblico e agli insegnanti coinvolti nel progetto.
Shakespeare attraverso gli occhi dei ragazzi: in scena il saggio del laboratorio teatrale de L’Isola – Approdo 17Il teatro come spazio di libertà, immaginazione e racconto personale. È questo il cuore del saggio finale del primo anno del laboratorio teatrale 20252026 de L’Isola – Approdo 17, che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Rise of Superheroes : From American Comics to Worldwide Blockbusters | Full Documentary in English
Sullo stesso argomento
Il sisma del ’76 attraverso gli occhi dei bambini: nasce una canzone? Cosa scoprirai Cosa nasconde il simbolo del pallone blu tra le macerie? Come hanno trasformato il trauma del sisma in una canzone? Perché il...
A Lettomanoppello la seconda edizione de ‘La Passione di Gesù con gli occhi dei ragazzi’Appuntamento con la rappresentazione ‘La Passione di Gesù con gli occhi dei ragazzi’ il 28 marzo, alle ore 20, nella parrocchia di San Nicola di...
Shakespeare attraverso gli occhi dei ragazzi: in scena il saggio del laboratorio teatrale de L’isola – Approdo 17Il teatro come spazio di libertà, immaginazione e racconto personale. È questo il cuore del saggio finale del primo anno del laboratorio teatrale 2025/2026 de L’Isola – Approdo 17, che andrà in scena ... anconatoday.it
San Marcello: Shakespeare attraverso gli occhi dei ragazzi, in scena il saggio del laboratorio teatrale de L'Isola – Approdo 17 facebook
L’amore non guarda con gli occhi, ma con l’anima. __ Shakespeare # x.com