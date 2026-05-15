Shakespeare attraverso gli occhi dei ragazzi | in scena il saggio del laboratorio teatrale de L’isola – Approdo 17

Si è tenuto lo spettacolo finale del laboratorio teatrale de L’Isola – Approdo 17, in cui i giovani attori hanno portato sul palco una messa in scena ispirata alle opere di Shakespeare. L’evento ha visto la partecipazione di studenti che hanno interpretato scene e personaggi scelti tra i testi del drammaturgo inglese, mettendo in mostra le proprie capacità interpretative e il lavoro svolto durante il percorso formativo. Lo spettacolo ha avuto luogo in un teatro locale, aperto al pubblico e agli insegnanti coinvolti nel progetto.

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