Volturino dono e solidarietà | l’Avis vista con gli occhi di bambini e ragazzi

A Volturino, bambini e ragazzi hanno visitato una sede di donazione di sangue, portando in dono alimenti e materiali di solidarietà. L’iniziativa ha coinvolto giovani che hanno consegnato generi alimentari a sostegno delle persone in difficoltà. Durante l’evento, i partecipanti hanno assistito a una presentazione sulle attività dell’associazione e sulla sensibilizzazione alla donazione di sangue. Nessuna altra informazione su eventuali interventi o dichiarazioni è stata comunicata.

VOLTURINO – Si è concluso in un clima di profonda commozione e grande partecipazione, il progetto promosso dall’AVIS Comunale Volturino OdV in stretta sinergia con l’Istituto Comprensivo “Roseti - Monti Dauni” di Volturino. L’iniziativa, dal titolo “Dono e solidarietà – L’AVIS vista con gli occhi di bambini e ragazzi”, ha visto il coinvolgimento attivo degli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.?I veri protagonisti della giornata sono stati i bambini e i ragazzi che, dopo aver ascoltato con attenzione gli interventi degli ospiti, hanno dato vita a un dibattito maturo e toccante. Frutto di un attento e costante lavoro di sensibilizzazione svolto dal corpo docenti, gli alunni hanno formulato domande precise e pertinenti sui temi del volontariato, dell’altruismo e della solidarietà. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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